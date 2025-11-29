Fan recrea a Kratos en un impresionante remake que enciende el deseo por un nuevo God of War

Un fan de God of War logró lo que muchos jugadores soñaban: recrear desde cero una parte del juego original con gráficos modernos, modelos 3D renovados, nuevos enemigos y escenarios completamente adaptados a la era actual.

El resultado es un fan–remake que no solo sorprende por su calidad, sino que revive el clamor de la comunidad por un regreso de la saga a sus raíces.

El trabajo, que tomó alrededor de ocho meses de desarrollo, reimagina la etapa clásica en la que Kratos recorre el Olimpo, pero ahora en 4K y 60 fotogramas por segundo, mostrando al Dios de la Guerra con un nivel visual que muchos desearían ver oficialmente.

El fan–remake ha generado conversación en redes y un llamado directo a Sony Santa Monica, estudio responsable de la saga, para considerar un proyecto similar. Este trabajo independiente demuestra el impacto emocional que aún tiene la era clásica de Kratos.

Por ahora, el proyecto sigue siendo una creación no oficial, pero su calidad deja claro que la pasión de la comunidad por God of War permanece intacta y que el regreso al Olimpo podría estar más vivo que nunca.