¿Hay precio y fecha para Call of Duty: Black Ops 7?

Call of Duty: Black Ops 7 no pasará los USD 90, y su lanzamiento no incluirá un versión para la nueva consola de Nintendo.

   
    Portada en Steam del nuevo Black Ops 7( Foto de Call of Duty® )
De acuerdo con el reconocido insider billbil-kun, el próximo Call of Duty: Black Ops 7 tendrá un precio de lanzamiento de USD 79.99 para su edición estándar. El mismo informante señala que el juego tendrá una Edición Vault con un precio aproximado de USD 109.99 . Estas cifras ponen fin a las conversaciones sobre un aumento drástico de precios de los videojuegos, lo que asegura que el juego mantendrá una etiqueta similar a la de otros títulos AAA en el mercado.

A pesar de que Microsoft firmó un acuerdo de una década para llevar la franquicia a consolas de Nintendo, parece que la nueva entrega no llegará a Nintendo Switch 2 el día de su lanzamiento. Esta noticia es un revés para los fans de la consola que esperaban una versión del juego desde el primer día. La ausencia del título al inicio de la consola marca una notable diferencia en el catálogo.

La situación llevó a que Activision Blizzard, a través de declaraciones a medios, señale que el equipo de desarrollo está trabajando para que la saga llegue a Switch. Sin embargo, la empresa dio más detalles y se limita a decir que proporcionará información adicional “cuando estemos preparados”.

El juego está anunciado para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. También se confirmó que estará disponible en el servicio de suscripción Game Pass desde el primer día. Además, el insider apunta a que la fecha de lanzamiento para estas plataformas podría ser el 14 de noviembre de 2025, una fecha que se ajusta a las ventanas de lanzamiento tradicionales de la franquicia.

Los fans podrán tener el primer vistazo a la jugabilidad de Call of Duty: Black Ops 7 durante la Gamescom. El juego será una de las grandes presentaciones del evento, donde se espera una revelación oficial de las fechas y precios.

