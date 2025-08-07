Videojuegos
One Piece Day 2025: ¿Qué novedades traerá?

El evento anual, que se celebra este fin de semana en el Tokyo Big Sight, promete grandes anuncios sobre el anime, el live-action y el esperado remake de la serie.

   
    Luffy, protagonista de One Piece con su simbólico sombrero( Foto de Toei Animation )
El universo de One Piece se prepara para su gran celebración anual. El One Piece Day 2025 tendrá lugar este fin de semana, 9 y 10 de agosto, en el Tokyo Big Sight, reuniendo a miles de fans del anime para un evento lleno de anuncios, sorpresas y actividades dedicadas a la obra de Eiichiro Oda.

El evento, que se podrá seguir de forma gratuita y en directo a través del canal oficial de YouTube de One Piece, que es la fecha más esperada del año para la comunidad global de la franquicia. Se espera que los asistentes y espectadores online reciban importantes noticias sobre el futuro del anime, el manga y la popular serie live-action de Netflix.

Los anuncios más importantes se darán el domingo 10 de agosto donde se esperan las siguientes actividades:

Los 5 actores que forman parte del elenco de One Piece Live-Action
Los 5 actores que forman parte del elenco de One Piece Live-Action ( Foto de Netflix )
  • Se espera un panel dedicado exclusivamente al live-action de Netflix, donde podrían revelarse las primeras noticias sobre la segunda temporada.
  • También se esperan anuncios sobre el manga y el tan esperado remake animado The One Piece, a cargo de Wit Studio.
  • Además, los fans podrán disfrutar de la presencia de los actores de doblaje del arco de Egghead, incluyendo a Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji) e Ikue Ōtani (Tony Tony Chopper), quienes compartirán anécdotas y experiencias.
  • Y por último, el evento contará con un concierto especial que reunirá a artistas como Hiroshi Kitadani, la voz detrás del icónico opening We Are!, además de las actuaciones de muque y CHAMALEON LIME WHOOPIE.

    • Recuerda que los paneles principales serán transmitidos en vivo por el canal de Youtube de One Piece. Algunos segmentos contrarán con traducción simultánea al idioma inglés, para que toda la comunidad esté al tanto de los detalles y novedades.

