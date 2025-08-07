One Piece Day 2025: ¿Qué novedades traerá?

<b>El universo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/one-piece target=_blank>One Piece</a> se prepara para su gran celebración anual. </b>El One Piece Day 2025 tendrá lugar este fin de semana, 9 y 10 de agosto, en el Tokyo Big Sight, reuniendo a miles de fans del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/anime target=_blank>anime</a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/south-park-burla-agentes-ice-y-kristi-noem-DI9903713 target=_blank></a></b>