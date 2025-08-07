One Piece Day 2025: ¿Qué novedades traerá?

El universo de One Piece se prepara para su gran celebración anual. El One Piece Day 2025 tendrá lugar este fin de semana, 9 y 10 de agosto, en el Tokyo Big Sight, reuniendo a miles de fans del anime para un evento lleno de anuncios, sorpresas y actividades dedicadas a la obra de Eiichiro Oda.

El evento, que se podrá seguir de forma gratuita y en directo a través del canal oficial de YouTube de One Piece, que es la fecha más esperada del año para la comunidad global de la franquicia. Se espera que los asistentes y espectadores online reciban importantes noticias sobre el futuro del anime, el manga y la popular serie live-action de Netflix.

Leer más: South Park se burla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

Los anuncios más importantes se darán el domingo 10 de agosto donde se esperan las siguientes actividades: