GTA VI vuelve a retrasar su lanzamiento

La empresa desarrolladora de videojuegos Rockstar Games confirmó que el esperado Grand Theft Auto VI (GTA 6) retrasará su fecha de lanzamiento. Originalmente previsto para mayo de 2026, el título