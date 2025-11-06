Videojuegos
06 nov 2025 , 17:19

GTA VI vuelve a retrasar su lanzamiento

El lanzamiento del esperado videojuego GTA 6 estaba previsto para el mes de mayo de 2025, fue retrasado, así lo confirmo Rockstar en sus cuentas oficiales.

   
    GTA 6 retrasa su lanzamiento.( Internet )
Redacción
La empresa desarrolladora de videojuegos Rockstar Games confirmó que el esperado Grand Theft Auto VI (GTA 6) retrasará su fecha de lanzamiento. Originalmente previsto para mayo de 2026, el título llegará finalmente a las tiendas el 19 de noviembre de 2026.

En un comunicado oficial, la compañía explicó que la decisión responde a la necesidad de pulir aún más el juego y mejorar su calidad y jugabilidad, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa y estable a los videojugadores.

GTA 6 es una de las entregas más esperadas de la industria, tras más de una década desde el lanzamiento de su antecesor, GTA V, en 2013. Desde su primer avance oficial, el juego ha generado gran expectativa por su nivel gráfico, la recreación de una ciudad inspirada en Miami y la incorporación de dos protagonistas jugables.

Rockstar aseguró que este tiempo adicional permitirá cumplir con los estándares de calidad que caracterizan a la franquicia. Aunque el anuncio generó críticas entre los fanáticos, la mayoría de la comunidad ha expresado su apoyo, priorizando un producto final más sólido sobre un lanzamiento apresurado.

