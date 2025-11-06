Rockstar despide a desarrolladores de Grand Theft Auto VI por supuestas filtraciones

El desarrollo de Grand Theft Auto VI, uno de los juegos más esperados en la historia del entretenimiento, está lejos de ser tranquilo. Aún faltan meses para su lanzamiento y el estudio Rockstar Games se enfrenta de nuevo a la amenaza de filtraciones. Esta preocupación llevó a la compañía a tomar una decisión drástica que generó una fuerte controversia en la industria.

La polémica estalló la semana pasada cuando se supo del despido de más de 30 empleados en las oficinas de Reino Unido y Canadá. Aunque la compañía, en un inicio, citó una "falta grave" y "conducta inapropiada" como motivo, la vaguedad de la explicación abrió la puerta a la especulación.

Rápidamente, la respuesta de los sindicatos convirtió la situación en un debate laboral. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB) catalogó la acción como un intento "descarado" y "despiadado" por frenar la organización sindical. El sindicato acusó a Rockstar de priorizar la represión laboral antes que el desarrollo del propio juego, al atacar a las personas responsables de su creación.

