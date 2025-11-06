Rockstar despide a desarrolladores de Grand Theft Auto VI por supuestas filtraciones

<b>El desarrollo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gta-vi target=_blank>Grand Theft Auto VI</a>, uno de los juegos más esperados en la historia</b> del entretenimiento, está lejos de ser tranquilo. Aún faltan meses para su lanzamiento y el estudio <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/rockstar-games target=_blank>Rockstar Games</a> </b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/five-nights-at-freddy-s-2-fecha-estreno-ecuador-CK10299902 target=_blank></a></b>