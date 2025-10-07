Videojuegos
Filtración revela que Silent Hill 2 Remake podría llegar a PS Plus Extra en octubre

Según información de insider billbilkun Silent Hill 2 Remake, sería el primer juego en llegar a PS Plus en el mes de octubre.

   
    Silent Hill 2 Remake podría llegar a PS Plus Extra en octubre.( KONAMI )
Una nueva filtración apunta a que Silent Hill 2 Remake, el esperado título desarrollado por Bloober Team, se sumará al catálogo de PS Plus Extra este mes de octubre. La información proviene del conocido filtrador billbil-kun, quien publicó los detalles en el portal Dealabs, una fuente que ha demostrado alta fiabilidad en anteriores filtraciones sobre PlayStation Plus.

Según el reporte, el remake del clásico de Konami estaría disponible a partir del 21 de octubre, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de Sony. Cabe destacar que esta incorporación llegaría casi un año después del lanzamiento del título original en octubre de 2024, y en un momento clave para la saga, ya que se espera también el estreno de Silent Hill f, una nueva entrega de la franquicia.

De confirmarse, Silent Hill 2 Remake se convertiría en uno de los lanzamientos más destacados de PS Plus Extra en los últimos meses. El juego ha sido elogiado por su fidelidad al título original de 2001, conservando su atmósfera inquietante y narrativa intensa, al mismo tiempo que introduce mejoras visuales y elementos jugables modernos. Aunque no está exento de detalles técnicos por pulir, ha logrado captar la esencia que convirtió al original en un referente del survival horror.

Por otro lado, han surgido rumores sobre una posible expansión del juego a otras plataformas más allá de PS5 y PC, aunque por ahora no se han confirmado versiones adicionales.

