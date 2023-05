El día Geek se celebra en mayo debido al lanzamiento de la mítica saga de la Guerra de las Galaxias en 1977. Aunque la tendencia friki inició en 1998, no fue hasta ocho años después que, con el auge del Internet, el mundo empezó a tomarlo en serio.

La cultura friki tiene su sede más grande en Japón , cuna de las historias de fantasía y ficción más recordados en el mundo como Naruto, Dragon Ball, One Piece, Pokémon o Demon Slayer .

Además, un friki tiene el gusto particular sobre alguna serie, película de ficción o de un videojuego. Por ello, la Real Academia Española (RAE), añadió el término oficial y lo describe como "toda persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición" .

Normalmente, un friki se siente orgulloso de pertenecer a una comunidad en particular, pues le agrada demostrar cuál es su gusto particular y cómo se destaca en aquel ámbito. Sin embargo, no hay solo una categoría de friki.

Los denominados 'Geeks', personas que tienen una gran habilidad para el mundo de la tecnología, como celulares, computadoras, drones y demás.

Los 'Gamers', adolescentes y jóvenes que poseen buena habilidad para hacerse con distintos juegos en consolas de videojuegos. Incluso llegan a competir en festivales mundiales para ganar con su equipo de amigos.

Los 'Hakers', personas conocidas por no convivir mucho en sociedad, aunque poseen un gran conocimiento de las redes sociales, así como habilidad para vulnerar la información digital de las personas.

El 'Otaku', un aficionado a los mangas, animes y series de televisión, en su mayoría asiáticos. Se caracterizan por ser coleccionistas de libros y películas tal y como vienen de fábrica. Algunos los libros comics pueden superar los miles de dólares.

Y los 'Cosplayers', aquellas personas que pueden llegar a gastar importantes cifras de dinero para adquirir un traje que los asemeja, lo máximo posible, a su personaje de ficción favorito.