El E3 2023 es cancelado oficialmente, ¿por qué?

Este año, el E3 (Electronic Entertainment Expo) ha sido oficialmente cancelado. El evento es conocido en el mundo por ser la convención más grande en la industria de los videojuegos. Sin embargo, y luego de 28 años de trayectoria, la tradición de presentar nuevas consolas y experiencias gaming frente de miles de personas en persona ha llegado a su fin.

El anuncio lo hicieron las compañías responsables del evento ReedPpop y la Asociación de Software (ESA) mediante un comunicado en las principales redes sociales. Estudios del portal mundial de videojuegos IGN explican que la principal razón fue la falta de empresas que aceptaron acudir al evento, pues prefieren presentar sus avances en tecnología y videojuegos de manera propia en transmisiones en vivo.

