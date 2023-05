El sueño de muchos gamers en el mundo se hacía realidad. Pasar de un simple videojuego a competir en la vida real. A partir de entonces, Jann Mardenborouh no se detendría nunca más.

La saga completa de Gran Turismo refiere a un videojuego de competencias de carreras. El jugador se ve dentro de un automóvil al cual debe conducir con un parecido al de un coche real para así derrotar a los demás competidores.

El éxito de la colección de videojuegos automóviles ha llevado a que la compañía creadora, Polyphony Digital, genere 12 títulos extras desde 1997 y continúe en el top de los más vendidos en el mundo.

Sin embargo, a diferencia de Need For Speed, Gran Turismo diseñó el videojuego como un emulador de carreras de tuercas más avanzado y profesional, mas no una historia con un personaje principal destacado.