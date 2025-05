También te puede interesar: Xavier Colamarco, el ecuatoriano que brilla detrás de cámaras en The Last of Us

Además, el evento contó con la presencia de Cristina Hernández, reconocida actriz de doblaje mexicana, famosa por dar voz a Alegría en la película Intensamente. Cientos de fans hicieron fila para obtener un autógrafo y compartir un momento con ella.