Ecuatoriano Steben Gaviño gana el segundo lugar en el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca

El joven maestro chocolatero ecuatoriano Steben Gaviño obtuvo un importante reconocimiento internacional al alcanzar el segundo lugar en el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, celebrado en Alicante, España. Este certamen busca premiar la mejor tarta de chocolate a nivel mundial.

El jurado, compuesto por renombrados chefs y el propio Paco Torreblanca, otorgó el primer puesto a Chassa Boutkabout, representante de la Pastelería L’Atelier de Barcelona, durante la final realizada en la apertura de la Feria Alicante Gastronómica.

A esta etapa llegaron los finalistas seleccionados en eliminatorias anteriores realizadas tanto en España como en varios países de Europa y Latinoamérica. Steben Gaviño, quien dirige la Steben Gaviño Chocolatería en Quito, se quedó con el segundo lugar.

El chef quiteño ya ha sido galardonado anteriormente por su talento: fue nombrado mejor maestro chocolatero joven de España en 2021, creador del mejor bombón artesano de Ecuador en 2022 y 2023, y de la mejor tarta de chocolate del país en 2025. Estos méritos lo llevaron a representar al Ecuador en esta competencia de alto nivel y ahora sumando este galardón para Ecuador como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo.

