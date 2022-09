Conozca la trayectoria de las ganadoras del Premio Manuela Espejo en Quito

Alba Patricia Pavón Congo

María de Pilar Jaramillo Viana

Reconocimiento Post mortem: María Luzmila Bolaños

Fernando Sánchez, secretario de Inclusión dijo que "esta es la confirmación de la esperanza, de convicciones, de luchas históricas de las mujeres, y que gracias a ellas somos más incluyentes”. De esta manera se refrendan compromisos con los derechos niñas, adolescentes y mujeres, acotó el funcionario.

El premio Manuela Espejo reconoce la trayectoria, acciones individuales, colectivas o comunitarias, y que han logrado incidencia en la garantía de derechos a favor de las mujeres o de los Grupos de Atención Prioritaria.

La Ordenanza Municipal N° 001 establece que el Concejo Metropolitano entregará cada año el premio Manuela Espejo “a la mujer que haya cumplido una labor preponderante en el desarrollo de la ciudad o del país, a través de actividades cívicas, culturales, educativas, sociales, ecológicas, laborales y otras, que el Concejo Metropolitano de Quito reconozca por solicitud expresa”.

Chalá expresó que se siente “orgullosa de ustedes, me permito volver a invitar a seguir luchando, a seguir combatiendo, a seguir resistiendo, a no conformarnos, a no bajar los brazos. Para mí es muy grato encontrarme con ustedes”.