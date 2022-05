Johnny Depp aparece en concierto en Inglaterra a la espera de veredicto final del juicio contra Amber Heard

En redes sociales circulan varias imágenes del actor en el escenario, sus fans celebran que Depp volvió hacer "lo que más le gusta", dedicarse a la música . Por ahora no ha actualizado con respecto a retomar los conciertos con su banda 'The Hollywood Vampires', en el que toca la guitarra junto a Joe Perry, de Aerosmith, y Alice Cooper.

Fuentes cercanas del actor confirmaron al medio Court TV que sus viajes al país británico no son únicamente por motivos personales, sino también serían parte de una apretada agenda de compromisos laborales.

"Está en el Reino Unido, como hace unas semanas, para cumplir con sus obligaciones laborales previamente programadas".

Entre los temas que ambos artistas tocaron estaban, además de Isolation, 'What's Going On' de Marvin Gaye, y 'Little Wing' del icónico Jimi Hendrix.

Algunos de los videos que captaron la intervención están circulando en redes sociales. Con esta señal, los fanáticos de Depp esperan el veredicto final y el regreso del actor al mundo de la música.

