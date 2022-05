La reacción de Johnny Depp al ver a Kate Moss declarar en la corte

La popular modelo británica Kate Moss declaró como testigo este miércoles en el juicio por difamación del actor Johnny Depp en contra de su exesposa Amber Heard. La testificación fue realizada a través de una videollamada desde Inglaterra, donde reside actualmente la ex pareja del intérprete. Benjamin Chew, defensa de Depp, llamó a Moss como testigo y la interrogó con respecto a un hecho pasado durante unas vacaciones con el actor en Jamaica. La modelo terminó declarando en la corte tras una mención de Amber Heard con relación a un presunto episodio violento de la que Kate había sido víctima cuando estaba relacionada con el intérprete. ¿Por qué Kate Moss estará en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard como testigo? Sin embargo, las declaraciones de la modelo no favorecieron a Heard. En redes, se comenta con respecto a sus expresiones en el juicio.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor".

Posteriormente detalló que Johnny Depp fue corriendo para ayudarla: "Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".

El testimonio de Kate Moss duró tan solo cinco minutos y no fue interrogada. ( )

Un momento que llamó la atención de los internautas fue con respecto a la reacción de Johnny Depp al verla declarar. El ex Jack Sparrow esbozó una sonrisa cuando la modelo se divisaba frente a él, en la pequeña pantalla que comparte con su defensa en la corte. Declaración de exagente de Johnny Depp da un giro inesperado al juicio

Mientras la británica explicaba los hechos pasados, que mencionaban su caída por las escaleras y la forma en la que Depp habría corrido hacia ella para ayudarla, el equipo de la defensa del actor sonreía. Camille Vasquez, una de sus abogadas, lucía una leve sonrisa mientras la escuchaba. Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp que desafía a Amber Heard La modelo aseguró que el actor "nunca" la empujó, pateó o tiró de ninguna escalera. De la misma forma, según lo expuesto, esta sería su primera vez declarando ante una corte.

Ambos rostros mediáticos, Depp y Moss, terminaron su relación posterior a cuatro años de un polémico romance.