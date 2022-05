Así fue el presunto ataque de celos de Johnny Depp por relación de Amber Heard con James Franco

Según contó Heard durante su segundo día de declaración ante los tribunales de Fairfax (Virginia, EE.UU), Depp la agredió en un avión privado que volaba desde Boston a Los Ángeles, y en el que el actor preguntó insistentemente sobre su relación con Franco. "Él me llamó put*", dijo Heard sobre el incidente, supuestamente acontecido en 2014 frente a otras personas de su equipo.

A continuación, la actriz se levantó de su asiento y dejó de responder a Depp, tras lo que él la golpeó, de acuerdo con su testimonio.



"No me dolió, sencillamente me dio vergüenza que hiciera eso delante de otros", detalló la actriz.

El dibujo de Johnny Depp en pleno juicio se vuelve viral en TikTok La actriz aprovechó su turno en el estrado para presentar documentos gráficos y sonoros de sus acusaciones como, por ejemplo, un audio supuestamente grabado en el mismo vuelo en el que Depp la pegó y en el que se escucha al protagonista de "Pirates of the Caribbean" aullar sin aparente sentido.





Heard indicó que ese momento se produjo después de que el actor se encerrara en el baño para drogarse. De ese mismo viaje a Australia hay una acusación inversa. Amber Heard sufre de trastornos psicológicos, según una psicóloga en la corte