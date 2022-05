Así reaccionó Johnny Depp ante las acusaciones de abuso de Amber Heard

Declaraciones que han tenido reacciones, no solo de los asistentes, sino también de los protagonistas de esta batalla legal , como lo son ambos actores.

Contrariando la versión del actor, quien ha asegurado que nunca le pegó a una mujer, la actriz detalló varios momentos en los que supuestamente Depp la golpeó, amenazó y llegó a abusar sexualmente de ella.

La excoprotagonista de Aquaman relató sobre un viaje a las Bahamas en específico: "Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza", indicó Heard, quien se presentó al tribunal con un traje oscuro de tres piezas y rompió a llorar en varias ocasiones.