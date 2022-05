Amber Heard rompe en llanto en juicio de difamación por Johnny Depp

Después de varias semanas de espera y el intento por parte de la defensa de Heard para que no suba al estrado a testificar, la actriz estadounidense declaró en su defensa por la demanda de difamación que atraviesa debido a su exesposo, Johnny Depp.

"Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo".

El actor demanda a Heard por 50 millones de dólares posterior a un artículo de opinión del 2018 que Amber publicó para el diario The Washington Post, en el que se señaló como víctima de abuso doméstico. A pesar de que la actriz no nombró directamente a Johnny Depp, lo publicado le costó diversos trabajos lucrativos como actor, uno de ellos fue el adiós definitivo a su popular papel como Jack Sparrow para la saga Piratas del Caribe, del que fue despedido por parte de Disney.

Este miércoles 4 de mayo Heard subió al estrado y posteriormente lloró al testificar contra Depp, específicamente minutos después de contar lo "enamorada" que estaba del actor.

EFE/EPA/ELIZABETH FRANTZ / POOL

"Fue hermoso. Sentí como que este hombre me conocía y me veía como nadie lo hacía. Sentí que me entendía, que sabía de dónde venía y, cuando estaba con Johnny, me hacía sentir la mujer más bonita del mundo, me hacía sentir vista, ya sabes, como de millón de dólares".

Heard instó detalles con respecto a las peleas que tenía con Depp. Relato también su primera pelea física y su voz quebró: "Estaba sentada en un sillón y estábamos hablando, no había ningún problema. Él estaba tomando y, no lo noté en el momento, pero creo que estaba consumiendo cocaína porque había un frasco. [...] Le pregunté sobre un tatuaje y dijo que [el tatuaje] decía '¿por qué no?' y pensé que estaba bromeando y me reí. Solamente me reí y me golpeó en la cara", declaró la excoprotagonista de Aquaman.

Heard continuó contando sobre esa situación en específico, Johnny le había consultado si creía que era gracioso, por lo que ella dejó de reírse: "Me quedé mirándolo y me golpeó una segunda vez... A este punto yo estaba a un lado del sillón y, de repente, me di cuenta que lo peor me había pasado". La intérprete aseguró que quedó mal posterior a la presunta situación, y conscientizó que "debía dejarlo". Sin embargo no sucedió tras las disculpas y promesas del actor: "Creí que habría una línea que no cruzaría otra vez".