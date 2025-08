El actor británico llegó vestido como Spider-Man al set de rodaje de Spider-Man: Brand New Day en Glasgow, Escocia, y se dio un momento para saludar, tomarse fotos y compartir sonrisas con decenas de fanáticos que lo esperaban.

Tom Holland volvió a enfundarse en el traje del Hombre Araña , pero no en un estudio cerrado de Hollywood, sino en plena calle .

El traje que usará en Brand New Day ha generado comentarios positivos: muchos fans lo describen como una mezcla respetuosa entre los diseños de Tobey Maguire y Andrew Garfield , con una araña frontal que rinde homenaje a las versiones clásicas del personaje.

La ciudad de Glasgow, al norte del Reino Unido, se ha transformado en una versión alternativa de Nueva York para esta producción, que marca oficialmente el inicio del rodaje de la esperada cinta.

Spider-Man: Brand New Day, que se estrenará el 31 de julio de 2026, promete ser un reinicio emocional para el personaje luego de los eventos de No Way Home. Esta nueva entrega reunirá a grandes nombres: Zendaya, Sadie Sink (de Stranger Things) y Jon Bernthal, lo que alimenta las expectativas de los fans más fieles del universo Marvel.

En medio del rodaje, también se ha confirmado otro momento importante en la vida del actor: Tom Holland y Zendaya están comprometidos, lo que ha hecho aún más simbólica la energía que rodea a esta producción.