¿Quién será el próximo James Bond? Conoce a los actores que podrían ser el icónico agente 007

Desde su primera aparición en Dr. No (1962), James Bond se ha consolidado como un ícono del cine y del estilo británico, siendo interpretado por figuras como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien se despidió del personaje en No Time To Die (2021).

Ahora, con Craig fuera del juego, queda un vacío enorme por llenar. Y no faltan los candidatos que sueñan —o se obsesionan— con enfundarse el esmoquin y ser el nuevo 007. Algunos tienen la experiencia, otros, la popularidad, y unos cuantos, el respaldo del público.

Aquí te contamos quiénes están en la carrera y qué tan cerca están de ganar.