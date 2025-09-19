Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación tras casi tres años juntos

La pareja hizo pública su relación en febrero de 2023 , cuando fueron fotografiados paseando juntos en Santa Mónica, California . Aunque al inicio evitaron confirmar su romance , meses después Bellucci declaró a la prensa francesa: “ Me alegro de haber conocido al hombre, ante todo . Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida”.

Después de casi tres años de relación, Tim Burton y Monica Bellucci confirmaron su ruptura mediante un comunicado enviado a Elle France. “Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados”, señaló el texto publicado este 19 de septiembre .

Ambos se conocían desde hacía más de 15 años, pero fue tras el Festival Lumière de Lyon en 2022 cuando su vínculo se estrechó. En 2024 compartieron un proyecto profesional, donde Burton dirigió a Bellucci en la cinta Beetlejuice Beetlejuice, que marcó su única colaboración artística. Su última aparición pública como pareja ocurrió en junio de 2025, durante el Festival de Cine de Taormina.

En lo personal, Burton había mantenido una relación con la actriz Helena Bonham Carter entre 2001 y 2014, con quien tuvo dos hijos. Bellucci, por su parte, estuvo casada con el actor Vincent Cassel de 1999 a 2013, con quien tuvo a sus hijas Deva y Léonie.

Con este anuncio, la pareja pone fin a una historia que captó la atención del mundo del cine y de sus seguidores, siempre bajo un halo de respeto y admiración mutua.