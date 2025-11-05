Cine
Macaulay Culkin vuelve a interpretar a Mi Pobre Angelito 35 años después en un emotivo anuncio

Macaulay Culkin retoma su papel más querido en un conmovedor homenaje que combina nostalgia y reflexión sobre el cuidado de los padres en la adultez.

   
    Macaulay Culkin en el anuncio (i) y en la película original (d). ( RRSS )
El actor Macaulay Culkin ha regalado a los fanáticos un emotivo viaje en el tiempo al revivir a Kevin McCallister, el inolvidable protagonista de la película Mi Pobre Angelito, justo cuando se cumplen 35 años del estreno del icónico filme navideño.

En esta ocasión, la trama de la cinta, que hizo de Culkin una estrella infantil, se transforma para abordar una realidad de la vida adulta: el cuidado digno de los padres.

El actor retoma su papel para un anuncio que se ha vuelto viral, demostrando que Kevin sigue protegiendo a su familia, aunque ahora con un propósito diferente.

Macaulay Culkin en el anuncio.
Macaulay Culkin en el anuncio. ( RRSS )

Culkin protagoniza un spot para Home Instead, una empresa dedicada a ofrecer servicios de cuidado a domicilio para personas mayores. El anuncio, titulado "Home But Not Alone" ("En Casa, Pero No Solo"), funciona como una tierna secuela de la película.

En él, el Kevin adulto ya no está trazando trampas para repeler a los ladrones, sino ideando un plan casero —envolviendo la casa con plástico protector— para asegurarse de que su madre reciba el mejor cuidado posible en su propio hogar.

El spot incluye un guiño nostálgico con la aparición de la nieta de Marley, el anciano vecino que fue clave en la película original.

Ella aconseja al agobiado Kevin adulto que la mejor manera de cuidar a su madre es iniciar una conversación sobre buscar ayuda profesional. La campaña utiliza el sentimiento navideño de reunión familiar para abordar la importancia de hablar sobre los cuidados dignos.

La marca Home Instead señaló que el objetivo es ir más allá de la nostalgia para "conectar con Kevin McCallister años después, mientras enfrenta las mismas preocupaciones que muchos tenemos al ver envejecer a nuestros padres", haciendo de este regreso de Culkin un mensaje profundamente humano.

