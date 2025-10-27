Johnny Depp regresa a los cines como Ebenezer Scrooge en Un cuento de Navidad

El guion está en manos de <b>Nathaniel Halpern</b> <i>(Tales from the Loop)</i>, y el elenco contará con la participación de la nominada al <b>Óscar</b>, <b>Andrea Riseborough</b>. La producción corre a cargo de <b>Emma Watts</b>, una <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/esto-hara-el-actor-johnny-depp-con-el-millon-de-dolares-que-recibio-por-el-juicio-por-difamacion-contra-su-exesposa-amber-heard-AA5376222 target=_blank></a> <b></b><b></b><i></i><i></i>