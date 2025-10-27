Johnny Depp regresa a los cines como Ebenezer Scrooge en Un cuento de Navidad

El regreso de Johnny Depp a las producciones de gran envergadura en Hollywood ya tiene nombre y personaje: el actor encarnará a Ebenezer Scrooge en la nueva película de Paramount Pictures, Ebenezer: Un cuento de Navidad. Esta adaptación del clásico de Charles Dickens se anuncia como un proyecto clave en la reaparición de Depp en los grandes estudios, tras el extenso periodo en el que se mantuvo alejado a raíz de su conflicto legal con su exesposa. El rol de Scrooge, que lo pondrá bajo los reflectores de la industria, será el primero que protagonice en un major studio desde 2019. Lea: ¿Johnny Depp volverá como Jack Sparrow? Esta es la condición que puso para regresar

Depp interpretará a Ebenezer Scrooge, personaje clásico de la época navideña. ( )

La noticia más intrigante del proyecto es la elección del director Ti West, maestro del terror independiente detrás de la aclamada trilogía X, Pearl y MaXXXine. Su incorporación asegura que esta versión de Un Cuento de Navidad se alejará de los enfoques tradicionales y abrazará un tono decididamente más sombrío y gótico. Lea: La isla privada de Johnny Depp: un refugio de paz en las Bahamas que esconde triunfos y tormentas La experiencia de Depp en la interpretación de personajes excéntricos y complejos, muchos de ellos dentro del cine gótico, lo convierte en una elección natural para esta visión oscura y psicológica de Scrooge.

Detalles de Producción y Fecha de Estreno