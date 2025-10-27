Cine
Johnny Depp regresa a los cines como Ebenezer Scrooge en Un cuento de Navidad

El actor retoma su carrera en Hollywood con una versión gótica del clásico de Charles Dickens, dirigida por Ti West.

   
    Johnny Depp actualmente tiene 62 años. ( RRSS )
El regreso de Johnny Depp a las producciones de gran envergadura en Hollywood ya tiene nombre y personaje: el actor encarnará a Ebenezer Scrooge en la nueva película de Paramount Pictures, Ebenezer: Un cuento de Navidad.

Esta adaptación del clásico de Charles Dickens se anuncia como un proyecto clave en la reaparición de Depp en los grandes estudios, tras el extenso periodo en el que se mantuvo alejado a raíz de su conflicto legal con su exesposa.

El rol de Scrooge, que lo pondrá bajo los reflectores de la industria, será el primero que protagonice en un major studio desde 2019.

Depp interpretará a Ebenezer Scrooge, personaje clásico de la época navideña.
Depp interpretará a Ebenezer Scrooge, personaje clásico de la época navideña. ( RRSS )

La noticia más intrigante del proyecto es la elección del director Ti West, maestro del terror independiente detrás de la aclamada trilogía X, Pearl y MaXXXine.

Su incorporación asegura que esta versión de Un Cuento de Navidad se alejará de los enfoques tradicionales y abrazará un tono decididamente más sombrío y gótico.

La experiencia de Depp en la interpretación de personajes excéntricos y complejos, muchos de ellos dentro del cine gótico, lo convierte en una elección natural para esta visión oscura y psicológica de Scrooge.

Detalles de Producción y Fecha de Estreno

El guion está en manos de Nathaniel Halpern (Tales from the Loop), y el elenco contará con la participación de la nominada al Óscar, Andrea Riseborough. La producción corre a cargo de Emma Watts, una figura influyente en la industria.

La película tiene una fecha de estreno prevista para el 13 de noviembre de 2026, posicionándose estratégicamente para la temporada navideña, pero ofreciendo una alternativa cinematográfica muy distinta a las típicas cintas de fiestas.

Este anuncio consolida el retorno de Johnny Depp al primer plano de Hollywood, luego de un periodo de reconstrucción profesional que incluyó la película francesa Jeanne du Barry y su trabajo como director en Modi.

