Cine
15 ago 2025 , 11:11

Leonardo DiCaprio es interceptado por la Guardia Civil en Ibiza por esta razón

El actor asistía a una fiesta organizada por Aron Piper cuando fue interceptado por las autoridades.

   
  • Leonardo DiCaprio es interceptado por la Guardia Civil en Ibiza por esta razón
    La policía española registró a Leonardo DiCaprio al intentar entrar a una fiesta privada. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Ibiza volvió a ser escenario de glamour y tensión cuando Leonardo DiCaprio, ganador del Óscar y uno de los actores más reconocidos de Hollywood, fue interceptado por la Guardia Civil durante sus vacaciones.

El actor se encontraba llegando a una fiesta exclusiva organizada por el español Aron Piper por el lanzamiento de su nueva canción, donde las autoridades realizaron un operativo y controles de identificación entre los asistentes.

Lea: El hermanastro perdido de Leonardo DiCaprio que cayó en la ruina

Según Page Six, la identidad de DiCaprio no fue advertida de inmediato por los agentes, quienes procedieron a detenerlo y realizarle una requisa.

Fotografías de Leonardo DiCaprio durante el percance.
Fotografías de Leonardo DiCaprio durante el percance. ( RRSS )

¿Qué pasó con di Caprio?

Según el programa TardeAR, el actor fue sorprendido por un control policial al abandonar la fiesta. El colaborador Sergio Garrido señaló que el evento era ilegal y que los agentes habían acudido para desmantelarlo, mostrando en pantalla imágenes de DiCaprio supertapado y con la cabeza agachada.

Lea: Leonardo DiCaprio celebra su cumpleaños con una fiesta exclusiva llena de estrellas de Hollywood

Sin embargo, Diario de Ibiza, citando a la revista GQ, presentó una versión distinta: la reunión no habría infringido la ley, pero sí se habría visto superada por el aforo.

El exceso de asistentes provocó un caos de vehículos mal estacionados en los alrededores de la villa, lo que obligó a las autoridades a intervenir para controlar el acceso.

Otros invitados de lujo

Entre los asistentes estuvieron Kendall Jenner, Tobey Maguire y otros rostros internacionales, mientras que Travis Scott no logró entrar, según informó el Daily Mail.

Lea: Drones, IA, millones de dólares y DiCaprio para restaurar una isla entera en Galápagos

Durante los días siguientes, DiCaprio también fue visto en cenas y reuniones privadas en la isla, así como a bordo del yate Koru de Jeff Bezos, compartiendo con Lauren Sánchez y amigos cercanos. A pesar del control policial, el actor pudo disfrutar de la fiesta y continuar con su agenda social en Ibiza sin incidentes.

Temas
Entretenimiento
Cine
Hollywood
actores
aglomeraciones
espectáculo
reuniones
fiesta
Leonardo Di Caprio
España
Noticias
Recomendadas