La tutela por una película ecuatoriana transmitida en televisión sin autorización sigue pendiente

La cinta tuvo gran acogida en varias cadenas de cine comercial, cine independiente y en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura ecuatoriana de Quito. El reconocimiento internacional no tardó en llegar cuando fue una de las nominadas a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2021 .

La tercera y última parte de lo que en realidad era una película y no una miniserie no se terminó de estrenar porque el productor, dueño de los derechos de la película, fue alertado de la emisión no autorizada de Muerte en Berruecos.

Juan Manuel Gutiérrez era el principal al frente de la estación televisiva incautada, por aquel entonces. A él se envió una carta que, en palabras de Gonzalo Ponce, no fue contestada sino hasta que se remitió una tercera carta con copia a Caridad Vela, entonces secretaria de Comunicación, de la presidencia de Lenín Moreno, y al director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi).