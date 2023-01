Lista de ganadores oficial de los Golden Globes 2023

CINE - Golden Globes 2023

Mejor película de comedia o musical: "The Banshees of Inisherin" de Martin MacDonagh

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell en "The Banshees of Inisherin"

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por "Everything everywhere all at once"



Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por "Everything everywhere all at once"