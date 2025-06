Jorge Ulloa aclara que Enchufe TV no tiene nada que ver con investigación de exactriz

La investigación en contra de la exactriz Eunice Nicole C., acusada de formar parte de una red de lavado de activos en Ecuador, puso el foco sobre su pasado y las actividades que realizaba.

Ahí se encontró que tuvo un paso como actriz en el programa de comedia Enchufe TV, lo que hizo que el caso se viralizara.

No obstante, el director de la marca, Jorge Ulloa, rechazó cualquier vinculación entre Enchufe TV y la investigación que tiene abierta Eunice Nicole C., quien ya no forma parte del elenco.

Eunice Nicole C. supuestamente habría formado parte de una red que lavó USD 24 millones y los ingresó al sistema financiero ecuatoriano. Según un testimonio, ella se dedicaba a enseñar marketing digital y cómo ser influencer.

En sus redes sociales, ella mostraba sus negocios en trading y criptomonedas. Era una de las imágenes de la empresa ADN Escuela de Negocios.

La audiencia preparatoria de juicio en su contra y otros procesados empezará el 7 de julio del 2025.

