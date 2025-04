La película Spider-Man (2002) , dirigida por Sam Raimi , no solo marcó el inicio de la exitosa trilogía, sino que también nos dejó una de las escenas más complejas y emblemáticas del cine de superhéroes. En esta secuencia, Peter Parker , interpretado por Tobey Maguire , utiliza sus recién descubiertos reflejos sobrehumanos para salvar a Mary Jane (Kristen Dunst) de una caída en el comedor del instituto.

A pesar de la complejidad, Sony consideró inicialmente eliminarla debido a la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que implicaba. Sin embargo, Sam Raimi, conocido por su visión única y su amor por los enfoques realistas, defendió su inclusión, insistiendo en que la escena mostraba de forma tangible la agilidad y los reflejos de Peter Parker sin depender de la tecnología digital. Finalmente, la escena fue mantenida en el corte final, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos y recordados de la película.

La película Spider-Man (2002) no solo dio inicio a la trilogía dirigida por Sam Raimi, sino que también dejó una marca significativa en la evolución del cine de superhéroes. Tobey Maguire se convirtió en un Peter Parker cercano al cómic, ganándose el cariño de los fans, lo que lo llevó a retomar su papel en Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007) y Spider-Man: No Way Home (2021), junto a otros dos Hombres Araña de otras sagas.

La película, que recaudó USD 825,8 millones a nivel mundial con un presupuesto de USD 139 millones, no solo fue un éxito en taquilla, sino que abrió el camino para el actual Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).