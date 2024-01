Este año quien fungirá como presentador será el cómico y actor estadounidense Joy Koy. Además, será transmitida por CBS y Paramount+ solo para suscriptores pero también se podrá ver por los canales TNT y HBO Max.

Entre los principales nominados a las estatuillas en la categoría de cine destacan: Barbie, Oppenheimer y Killers of the Flower Moon, mientras que las series con mayor cantidad de nominaciones en la categoría de televisión se incluyen: Succession, The Last of Us y Only Murders in the Building.