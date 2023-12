Arranca la temporada de premios a lo mejor del cine de 2023 con el anuncio de las nominaciones a los Globo de Oro.

Como era de esperarse, las muy populares y taquillera Barbie y Oppenheimer lideran las nominaciones, con nueve y ocho nominaciones respectivamente.

Killer of the Flower Moon ("Los asesinos de la luna") y Poor Things ("Pobres criaturas") también están entre las grandes competidoras, con siete nominaciones cada una.

Entre los actores nominados figuran Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy y Da’Vine Joy Randolph.

La ceremonia tendrá lugar en Los Angeles, el 7 de enero y será la primera realizada después de que se disolvió la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood en medio de escándalos de racismo y corrupción.

El nuevo dueño de los premios es el millonario Todd Boehly, quien adquirió el equipo de fútbol inglés Chelsea FC después de que se obligara al oligarca ruso Roman Abramovic a venderlo.

Los Globos de Oro también premian a lo mejor de la televisión: la serie Succession encabeza las nominaciones para TV con nueve en total, incluyendo mejor serie dramática.

Otras series nominadas son Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio"), The Diplomat ("La diplomática"), The Morning Show y The Crown.

La película surcoreana Past Lives ("Vidas pasadas") es la cinta con más nominaciones en la categoría de películas de habla no inglesa, con cinco nominaciones en total.

Las nueve nominaciones de Barbie incluyen a Margot Robbie como mejor actriz en un musical o comedia, Ryan Goslin como mejor actor de reparto y Greta Gerwig como mejor directora.

Tres de las nueve nominaciones de la película son por mejor canción original (Dance The Night por Dua Lipa, I’m Just Ken por Ryan Gosling y What Was I Made For? por Billie Eilish.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto, "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy (en la foto) tiene ocho nominaciones.

Oppenheimer está nominada por logros cinematográficos y de taquilla, una nueva categoría introducida para la ceremonia de 2024 que tiene como objetivo dar más reconocimiento a las películas populares entre el público.

Christopher Nolan está nominado a mejor director, mientras que Emily Blunt también ha sido nominada por su papel secundario en la película.

Cillian Murphy es uno de los seis nominados a mejor actor de drama por su papel en la película biográfica sobre J. Robert Oppenheimer.

Otros nominados en la categoría incluyen a Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin y Andrew Scott por All of Us Strangers ("Todos somos extraños"), que se estrenará en enero.

En las categorías de TV, Elizabeth Debicki (The Crown), Rosamund Pike (Saltburn) y Meryl Streep (Only Murders In the Building) fueron nominadas a mejor actriz de reparto.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto, Meryl Streep está nominada por su papel en “Only Murders In the Building”.

Con 33 en su haber, Streep ostenta el récord al mayor número de nominaciones a los Globos de Oro.

Taylor Swift también recibió su quinta nominación, esta vez en la nueva categoría de taquilla por Taylor Swift: The Eras Tour. Sus nominaciones anteriores fueron todas por mejor canción original.

La otra nueva categoría añadida para 2024 es comedia stand-up.

Ricky Gervais, Trevor Noah y Amy Schumer están entre los nominados.

En cuanto a distribuidores, Netflix lidera las nominaciones con 28 en total: 13 por películas y 15 por shows de TV. HBO I Max tiene el mayor número de nominaciones para TV: 17 en total.

Aún no se ha anunciado quien presentará la ceremonia. Animadores pasados incluyen a Ricky Gervais, Jerrod Carmichael, Seth Myers, y Tina Fey y Amy Poehler.

Lista de las nominaciones más importantes

Película dramática

Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)

Killers of the flower moon (Los asesinos de la luna de las flores)

Maestro

Oppenheimer

Past lives (Vidas pasadas)

The Zone of interest (Zonas de interés)

Película de comedia o musical

Air (Air: La historia detrás del logo)

Barbie

American Fiction (Ficción americana)

May December (Secretos de un escándalo)

Poor Things (Pobres criaturas)

Logro cinematográfico de taquilla

Barbie

Guardians of the Galaxy, vol. 3 (Guardianes de la Galaxía, vol 3)

John Wick: Chapter 4 (John Wick: capítulo 4)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 (Misión imposible: sentencia mortal - parte 1)

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-man: a través del spider verso)

Taylor Swift: The eras tour

The Super Mario Bros. Movie (Super Mario Bros. La película)

Mejor película de habla no inglesa

Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)

Kuolleet lehdet (Hojas muertas)

Io Capitano (Yo, capitán)

Past lives (Vidas pasadas)

La sociedad de la nieve

The Zone of interest (Zonas de interés)

Mejor actriz, drama

Annette Benning, Nyad

Cailee Spaeny, Priscilla

Carey Mulligan, Maestro

Greta Lee, Past Lives

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hülller, Anatomía de una caída

Mejor actor, drama

Andrew Scott, All of us strangers

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cilian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Mejor actriz, comedia o musical

Alma Pöysti, Hojas muertas

Emma Stone, Poor Things

Fantasia Barrino, El Color Púrpura (2023)

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Margot Robbie, Barbie

Natalie Portman, May December

Mejor actor, comedia o musical

Jeffrey Wright, American Fiction

Joaquin Phoenix, Beau is Afraid

Matt Damon, Air

Nicolas Cage, Dream Scenario

Paul Giamatti, The Holdovers

Thimothée Chalamet, Wonka

Mejor serie de televisión dramática

1923

The Crown (La Corona)

The Diplomat (La diplomática)

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Mejor serie de televisión, musical o comedia