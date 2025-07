Luto en Hollywood: fallece Julian McMahon a los 56 años, estrella de Nip/Tuck y de Los 4 Fantásticos

Nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, Julian McMahon era hijo de Billy McMahon, quien fue primer ministro australiano de 1971 a 1972. Antes de forjar una exitosa carrera actoral, Julian incursionó en el modelaje. Su debut en la televisión fue en la telenovela australiana The Power, the Passion (1989), seguido por un papel en Home and Away.

Su salto internacional se dio en 1992 con la comedia Wet and Wild Summer!. Tras mudarse a Estados Unidos, se unió al elenco de la telenovela de NBC Another World. Sin embargo, fue su rol en el drama policial Profiler lo que consolidó su figura, y su interpretación de Cole Turner, el demonio romántico de Charmed durante tres temporadas, le otorgó reconocimiento mundial.

Posteriormente llegaría a la cime de su carrera televisiva llegó con el personaje del Dr. Christian Troy en Nip/Tuck. En esta aclamada serie de Ryan Murphy sobre el mundo de la cirugía estética, McMahon brilló con luz propia, obteniendo una nominación al Globo de Oro y convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de la televisión de los años 2000.

En la pantalla grande, Julian McMahon dejó su huella al encarnar al icónico villano Doctor Doom en las películas de Los 4 Fantásticos de la década de 2000. Su versatilidad, carisma y dedicación a cada proyecto lo distinguieron a lo largo de su carrera. Su último papel fue en la serie de Netflix The Residence, donde, en un homenaje a su padre, interpretó al primer ministro australiano.

El legado de Julian McMahon perdurará en la memoria de los fanáticos que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria, recordando el talento de un actor que supo cautivar a audiencias en todo el mundo.