Esto dijo Demi Moore sobre la labor de Emma Heming al cuidar de Bruce Willis

La <b>enfermedad</b> de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/bruce-willis-enfrenta-duro-deterioro-salud-no-puede-hablar-leer-caminar-YN9807256 target=_blank>Bruce Willis</a> ha vuelto a ser tema de conversación en los últimos días, luego de que su esposa, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/esposa-bruce-willis-dificil-lucha-cuidar-actor-demencia-FH5779171 target=_blank>Emma Heming,</a> revelara en una entrevista que <b>el actor ya no vive con ella</b>, sino que fue<b></b> <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/demi-moore-mujer-mas-bella-del-mundo-revista-people-FA9222304 target=_blank></a><i><b></b></i> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/emma-heming-willis-revela-dificil-decision-que-tomo-por-bruce-willis-CA10012550 target=_blank></a>