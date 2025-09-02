Cine
02 sep 2025 , 16:50

Esto dijo Demi Moore sobre la labor de Emma Heming al cuidar de Bruce Willis

En un podcast con Oprah Winfrey, Demi Moore se refirió a la labor de Emma Heming como cuidadora de Bruce Willis frente a la demencia

   
    Demi Moore en la más reciente visita a la casa de Bruce Willis. ( RRSS )
user placeholder

Kenneth Triviño
La enfermedad de Bruce Willis ha vuelto a ser tema de conversación en los últimos días, luego de que su esposa, Emma Heming, revelara en una entrevista que el actor ya no vive con ella, sino que fue trasladado a una residencia especializada para recibir atención adecuada a su diagnóstico de demencia.

Esta decisión generó críticas entre numerosos internautas y seguidores de Heming. Sin embargo, Demi Moore ofreció un punto de vista diferente al de los críticos, brindando su opinión sobre la situación del icónico actor de Duro de Matar.

Bruce y Emma se casaron en 2009.
Bruce y Emma se casaron en 2009. ( RRSS )

Demi Moore habló con franqueza sobre la labor de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, en el cuidado del actor tras el diagnóstico de demencia frontotemporal.

En entrevista para el podcast de Oprah Winfrey, Moore destacó la importancia de estar presente y comprender a Bruce en su situación actual:

“Lo más hermoso es reconocer la importancia de los cuidadores y cómo necesitan cuidarse a sí mismos para poder estar realmente presentes para los demás”, afirmó Moore.

La actriz, de 62 años, también elogió la dedicación de Heming al tomar decisiones difíciles, como mudarlo a una residencia adaptada con un equipo de cuidado especializado, asegurando que fue lo mejor para su bienestar.

Moore subrayó que la experiencia es un desafío incluso para la familia más unida, pero destacó la capacidad de Heming para manejarlo con paciencia y compasión:

“Siento mucha admiración por Emma. Ser joven y asumir este rol sin un manual es realmente admirable”, agregó.

Bruce Willis, de 70 años, ha estado rodeado de su familia ensamblada, incluyendo a sus hijas mayores con Moore, así como sus hijas menores con Heming. La actriz enfatizó que la clave está en aceptar el presente del actor y acompañarlo desde allí, en lugar de aferrarse al pasado.

La reflexión de Moore ofrece una mirada profunda sobre la importancia del cuidado, la empatía y la unidad familiar ante situaciones difíciles de salud, destacando el papel de los cuidadores en medio de la enfermedad y la transición de sus seres queridos.

