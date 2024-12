Estados Unidos: la Ley ELVIS marca un precedente contra imágenes de artistas de Inteligencia Artificial

En un contexto donde la tecnología avanza rápidamente, la Recording Academy, conocida por organizar los premios Grammy, expandió su influencia más allá de Washington D.C., dirigiéndose a legisladores estatales para abordar desafíos clave en la industria musical. La agenda incluye temas como la inteligencia artificial (IA), derechos de imagen, letras de rap en procesos judiciales y la reventa de boletos, buscando proteger tanto a artistas como a consumidores en un panorama legal en constante cambio.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la Ley ELVIS, aprobada en Tennessee en marzo de este año. Esta legislación pionera prohíbe la creación de imitaciones vocales no autorizadas mediante IA y se convirtió en un modelo para otros estados y el ámbito federal. Además, la Academia respalda el proyecto de ley NO FAKES, que persigue la prohibición de imitaciones no autorizadas de voces y rostros en todo el país, aunque su avance legislativo enfrenta desafíos.