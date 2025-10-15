Cine
15 oct 2025 , 12:09

Esta es la millonaria fortuna que dejó Diane Keaton como herencia

Gracias a su carrera en el cine y en la industria de la moda, Keaton dejó una vasta fortuna a sus dos hijos, Dexter y Duke.

   
    Diane Keaton falleció a los 79 años. ( RRSS )
Fuente:
Page Six
Fuente:
Daily Mail
user placeholder

Kenneth Triviño
El reciente fallecimiento de la icónica actriz Diane Keaton a los 79 años no solo dejó luto en Hollywood, sino también la revelación de un impresionante legado financiero.

La estrella de clásicos como Annie Hall y El Padrino acumuló un vasto patrimonio gracias a sus cinco décadas en el cine y, sorprendentemente, a un agudo e inesperado instinto para los negocios inmobiliarios. Su fortuna fue el resultado de una carrera polifacética que trascendió las pantallas.

Lea: Conquistó a Al Pacino, ganó un Óscar y marcó generaciones: así fue la vida de Diane Keaton

Diane Keaton junto con su mascota Reggie.
Diane Keaton junto con su mascota Reggie. ( RRS )

¿A cuanto asciende la fortuna de Diane Keaton?

La fortuna de Diane Keaton, que falleció a los 79 años, asciende a una cifra estimada de USD 100 millones, según reportes del Daily Mail.

Este impresionante patrimonio se forjó gracias a su larga carrera cinematográfica y, de forma notable, a su habilidad como empresaria inmobiliaria.

Lea: Ex de Britney Spears afirma en su nuevo libro que ella vigilaba a sus hijos con un cuchillo

Medios como Page Six la catalogaron como una "experta en remodelar y revender propiedades previamente descuidadas", lo que generó ganancias sustanciales a la cifra total de su fortuna.

Su instinto se centró en estilos como el Colonial español y el Misión Revival, marcando una exitosa trayectoria de inversiones. Entre sus operaciones inmobiliarias más destacadas se encuentran:

  • Una casa en Laguna Beach que compró por USD 7,5 millones y vendió por USD 12,75 millones.
  • Una mansión centenaria adquirida en 2007 por USD 8,1 millones, que vendió a Ryan Murphy por USD 10 millones.
  • Su casa de ensueño en Los Ángeles, plasmada en su libro The House That Pinterest Built y listada por USD 29 millones.
    ¿Quiénes heredarán esta fortuna?

    Keaton, quien famosamente se mantuvo soltera toda su vida tras relaciones con figuras como Al Pacino y Woody Allen, fue madre soltera de dos hijos adoptivos: Dexter (29 años) y Duke (25 años).

    La mayoría de los medios especializados coinciden en que son sus dos hijos quienes heredarán la vasta mayoría de su patrimonio.

    Lea: Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh 18 años después

    La muerte de Diane Keaton, difundida el 11 de octubre, aún mantiene la causa de su deceso en reserva, aunque personas cercanas citadas por el Daily Mail sugirieron que la actriz "luchaba en secreto con un tema de salud progresivo" y que su declive fue repentino.

