Esta es la millonaria fortuna que dejó Diane Keaton como herencia

El reciente fallecimiento de la icónica actriz Diane Keaton a los 79 años no solo dejó luto en Hollywood, sino también la revelación de un impresionante legado financiero. La estrella de clásicos como Annie Hall y El Padrino acumuló un vasto patrimonio gracias a sus cinco décadas en el cine y, sorprendentemente, a un agudo e inesperado instinto para los negocios inmobiliarios. Su fortuna fue el resultado de una carrera polifacética que trascendió las pantallas. Lea: Conquistó a Al Pacino, ganó un Óscar y marcó generaciones: así fue la vida de Diane Keaton

Diane Keaton junto con su mascota Reggie. ( )

¿A cuanto asciende la fortuna de Diane Keaton?

La fortuna de Diane Keaton, que falleció a los 79 años, asciende a una cifra estimada de USD 100 millones, según reportes del Daily Mail. Este impresionante patrimonio se forjó gracias a su larga carrera cinematográfica y, de forma notable, a su habilidad como empresaria inmobiliaria. Lea: Ex de Britney Spears afirma en su nuevo libro que ella vigilaba a sus hijos con un cuchillo Medios como Page Six la catalogaron como una "experta en remodelar y revender propiedades previamente descuidadas", lo que generó ganancias sustanciales a la cifra total de su fortuna. Su instinto se centró en estilos como el Colonial español y el Misión Revival, marcando una exitosa trayectoria de inversiones. Entre sus operaciones inmobiliarias más destacadas se encuentran:

Una casa en Laguna Beach que compró por USD 7,5 millones y vendió por USD 12,75 millones.

Una mansión centenaria adquirida en 2007 por USD 8,1 millones, que vendió a Ryan Murphy por USD 10 millones.

Su casa de ensueño en Los Ángeles, plasmada en su libro The House That Pinterest Built y listada por USD 29 millones.

Una de las casas de Diane Keaton en estilo colonial español en Beverly Hills. ( )

¿Quiénes heredarán esta fortuna?