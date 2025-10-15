Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh 18 años después

Tras <b>meses de especulaciones</b>, vaivenes mediáticos y polémicas en torno a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/leire-martinez-abandona-oreja-van-gogh-MA8147916 target=_blank>La Oreja de Van Gogh</a>, la <b>banda española</b> finalmente confirma el regreso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/amaia-montero-anuncia-regreso-musica-2025-IB8553758 target=_blank>Amaia Montero</a>, vocalista original de la banda, <b>18 año</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/leire-martinez-amaia-montero-salida-oreja-van-gogh-DE8237207 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><b></b>