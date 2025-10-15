Televisión
15 oct 2025 , 10:20

Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh 18 años después

El regreso de Amaia y la partida de Pablo Benegas marcan un momento agridulce para la banda española, que presenta su nueva canción, Inspiración.

   
  • Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh 18 años después
    Integrantes originales de La Oreja de Van Gogh. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras meses de especulaciones, vaivenes mediáticos y polémicas en torno a La Oreja de Van Gogh, la banda española finalmente confirma el regreso de Amaia Montero, vocalista original de la banda, 18 años después de que emprendiera su carrera como solista en 2007.

Lea: Leire Martínez revela la verdad detrás de su salida de La Oreja de Van Gogh: ¿Tuvo algo que ver con Amaia Montero?

Sin embargo, el retorno de la voz de himnos como La playa y Rosas no es el único cambio, ya que la banda ha confirmado una permuta histórica: el regreso de Montero coincide con la salida de Pablo Benegas, guitarrista, letrista y uno de los miembros fundadores y pilares creativos de LOVG, confirmado en un comunicado emitido a través de Instagram:

Quote

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos [...] Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros"

El primer fruto de esta nueva etapa es el tema 'Inspiración', cuya grabación ha sido confirmada y que se lanzará próximamente. Amaia Montero se une nuevamente a Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Xabi San Martín para revivir la formación que cosechó los mayores éxitos de la banda, desde El viaje de Copperpot hasta Guapa.

Lea: D'Angelo, pionero del Neo-Soul, fallece a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer

La expectación en redes sociales es palpable, ya que el anuncio se disparó como tendencia, con miles de seguidores inundando plataformas como X y TikTok con comentarios que van desde la celebración hasta la crítica.

Temas
Entretenimiento
Música
Música Latina
espectáculo
crisis
polémica
regreso
Pop
retorno
Amaia Montero
La Oreja de Van Gogh
Leire Martínez
España
Noticias
Recomendadas