Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh 18 años después

Tras meses de especulaciones, vaivenes mediáticos y polémicas en torno a La Oreja de Van Gogh, la banda española finalmente confirma el regreso de Amaia Montero, vocalista original de la banda, 18 años después de que emprendiera su carrera como solista en 2007.

Lea: Leire Martínez revela la verdad detrás de su salida de La Oreja de Van Gogh: ¿Tuvo algo que ver con Amaia Montero?

Sin embargo, el retorno de la voz de himnos como La playa y Rosas no es el único cambio, ya que la banda ha confirmado una permuta histórica: el regreso de Montero coincide con la salida de Pablo Benegas, guitarrista, letrista y uno de los miembros fundadores y pilares creativos de LOVG, confirmado en un comunicado emitido a través de Instagram: