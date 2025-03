Disney ha revelado el primer tráiler de la versión de acción real de Lilo & Stitch, una de sus películas más queridas, y el adelanto ha emocionado a los fanáticos al recrear algunas de las escenas más memorables de la cinta animada de 2002.

Bajo el ritmo de Hawaiian Roller Coaster Ride y música de Elvis Presley, el tráiler muestra a Lilo pidiendo a una estrella fugaz su deseo de encontrar un amigo, mientras que Stitch escapa de una estación espacial, en una secuencia que mantiene la esencia del filme original. También se pueden ver otras escenas icónicas, como Lilo bailando hula y ambos montando un automóvil de juguete rosa.

La película, que llegará a los cines el 23 de mayo de 2025, es dirigida por Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell with Shoes On, una película nominada al Oscar.

Lea: Shrek 5 presenta su primer teaser y se confirma la participación de Zendaya como hija de Shrek y Fiona