Christopher Nolan revela el primer tráiler de La Odisea

<b>Universal Pictures</b> presentó este domingo el primer <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/se-filtra-teaser-avengers-doomsday-confirma-regreso-chris-evans-MC10569500 target=_blank>tráiler </a>de <i>La Odisea</i>, la nueva y ambiciosa <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/tres-datos-debe-saber-sobre-avatar-fuego-cenizas-JM10580292 target=_blank>película </a>del director <b>Christopher Nolan</b>, prevista para estrenarse el <b>17 de julio</b> de <b>2026</b>. El avance<b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/warner-bros-primer-trailer-supergirl-JB10559033 target=_blank></a>