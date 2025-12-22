Cine
Christopher Nolan revela el primer tráiler de La Odisea

El primer tráiler confirma la adaptación del poema épico de Homero, con un elenco de alto perfil y estreno previsto para julio de 2026.

   
Universal Pictures presentó este domingo el primer tráiler de La Odisea, la nueva y ambiciosa película del director Christopher Nolan, prevista para estrenarse el 17 de julio de 2026. El avance confirma a Matt Damon como Odiseo, también conocido como Ulises, el guerrero griego que intenta regresar a casa tras diez años de guerra.

En los primeros segundos del adelanto se observan recreaciones de algunos de los episodios más emblemáticos del relato homérico, como el peligro del canto de las sirenas, la entrada a la cueva del cíclope Polifemo y las batallas contra tormentas sobrenaturales en el mar Mediterráneo.

El tráiler también muestra el conflicto interno del protagonista, quien duda de su regreso junto a su esposa Penélope, interpretada por Anne Hathaway, y su hijo Telémaco, papel a cargo de Tom Holland. A pesar de esas incertidumbres, Ulises cuenta con el favor de la diosa Atenea, interpretada por Zendaya.

Matt Damon junto a Zendaya durante el filme.
Matt Damon junto a Zendaya durante el filme. ( Universal Studios )

La cinta ha sido rodada completamente con cámaras IMAX, una apuesta técnica que Nolan ya ha explorado en producciones anteriores. El director señaló que la experiencia de filmar con este formato permitió realizar tomas que antes no habrían sido posibles.

Con esta producción, Nolan se adentra en la adaptación del milenario poema épico de Homero y reúne a un elenco de alto perfil. Entre los actores confirmados figuran Robert Pattinson como uno de los pretendientes de Penélope y Himesh Patel como el principal aliado de Odiseo.

El reparto se completa con Charlize Theron en el papel de la hechicera Circe, Jon Bernthal como el rey Menelao, John Leguizamo como el sirviente de Ulises, Benny Safdie como el rey Agamenón y Mia Goth como una de las criadas de Penélope.

