Christopher Nolan revela el primer tráiler de La Odisea

Universal Pictures presentó este domingo el primer tráiler de La Odisea , la nueva y ambiciosa película del director Christopher Nolan , prevista para estrenarse el 17 de julio de 2026 . El avance confirma a Matt Damon como Odiseo , también conocido como Ulises , el guerrero griego que intenta regresar a casa tras diez años de guerra.

En los primeros segundos del adelanto se observan recreaciones de algunos de los episodios más emblemáticos del relato homérico, como el peligro del canto de las sirenas, la entrada a la cueva del cíclope Polifemo y las batallas contra tormentas sobrenaturales en el mar Mediterráneo.

El tráiler también muestra el conflicto interno del protagonista, quien duda de su regreso junto a su esposa Penélope, interpretada por Anne Hathaway, y su hijo Telémaco, papel a cargo de Tom Holland. A pesar de esas incertidumbres, Ulises cuenta con el favor de la diosa Atenea, interpretada por Zendaya.

