Se filtra el teaser de Avengers Doomsday y confirma el regreso de un conocido actor a Marvel

La nueva entrega del UCM, dirigida por los hermanos Russo, calienta motores para 2026, con una filtración confirmando uno de los regresos más esperados.

   
    Chris Evans y Hayley Atwell en sus papeles como Steve Rogers y Peggy Carter. ( RRSS )
El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para lo que promete ser su evento más ambicioso desde Endgame. Vengadores: Doomsday, programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026, ha acaparado todos los titulares esta semana gracias a una filtración que ha movido a todo el internet y los ha colocado en el centro de la discusión.

Fragmentos del teaser filtrado de Avengers Doomsday.
Fragmentos del teaser filtrado de Avengers Doomsday. ( RRSS )

Aunque Disney planeaba estrenar el teaser exclusivamente junto a las proyecciones de Avatar: Fuego y Ceniza, las redes sociales se han adelantado. El clip filtrado ha desatado la locura al confirmar que Chris Evans regresa como Steve Rogers.

En las imágenes, se observa a un Rogers veterano sacando su emblemático traje de Capitán América de un viejo baúl. No obstante, el verdadero bombazo es la revelación de que Steve ha tenido un hijo con Peggy Carter, un giro que redefine el final que vimos en Endgame y abre nuevas líneas temporales para explorar.

La decisión de Marvel de lanzar un avance tan escueto parece ser un movimiento calculado para alimentar teorías y mantener la conversación viva hasta que se publique un tráiler completo.

Con el regreso de Evans y el debut de Downey Jr. como antagonista, el estudio busca recuperar el trono de la taquilla mundial tras unos años de altibajos.

El mensaje final del teaser es rotundo: “Steve Rogers regresará”. Ahora, la pregunta que se hacen los fans es cómo encajará el Capitán América original en un multiverso amenazado por la imponente figura de Victor von Doom.

