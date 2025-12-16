Se filtra el teaser de Avengers Doomsday y confirma el regreso de un conocido actor a Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para lo que promete ser su evento más ambicioso desde Endgame. Vengadores: Doomsday, programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026, ha acaparado todos los titulares esta semana gracias a una filtración que ha movido a todo el internet y los ha colocado en el centro de la discusión. Lea: Scarlett Johansson negocia su llegada a DC para Batman 2

Fragmentos del teaser filtrado de Avengers Doomsday. ( )

Aunque Disney planeaba estrenar el teaser exclusivamente junto a las proyecciones de Avatar: Fuego y Ceniza, las redes sociales se han adelantado. El clip filtrado ha desatado la locura al confirmar que Chris Evans regresa como Steve Rogers. En las imágenes, se observa a un Rogers veterano sacando su emblemático traje de Capitán América de un viejo baúl. No obstante, el verdadero bombazo es la revelación de que Steve ha tenido un hijo con Peggy Carter, un giro que redefine el final que vimos en Endgame y abre nuevas líneas temporales para explorar. Lea: Jackie Chan colabora en Spider-Man: Brand New Day y esto es lo que hará