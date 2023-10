Las nuevas memorias de Jada Pinkett en las que confiesa con respecto a su separación con Will Smith llenaron los titulares de los medios estadounidenses la semana pasada. Las declaraciones brindadas en su libro Worthy fueron respondidas por parte de su propio aún esposo, Will Smith.

Por medio de un correo electrónico el actor envió una carta al medio The New York Times, transparentando su sentir con respecto al tema.

Jada Pinkett Smith confiesa que no está junto a Will Smith desde el 2016

"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles", afirmó.

Pero aquello no fue todo, en el programa On Purpose with Jay Shetty, una de las integrantes leyó otra carta que presuntamente era de Smith.