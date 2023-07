Jaden Smith , el polémico hijo de Will Smith, creó tremenda polémica al confesar que su madre, Jada Pinkett Smith, fue la primera persona en introducirlo al consumo de sustancias psicodélicas a él y a su círculo más cercano, según el reporte del medio de comunicación Us Today.

El intérprete de After Earth, En busca de la felicidad o The Karate Kid también detalló la forma en la que estas sustancias le han ayudado a tener una mayor sensación de empatía por sus hermanos Willow y Trey.

Will Smith junto a sus hijos en una imagen de archivo.

" Se puede abusar de todas las drogas que están en el mercado en este momento. También se pueden usar para bien , se pueden usar imprudentemente (...) luché contra la depresión durante tanto tiempo. Y lo que pasa con la medicina vegetal es que te ayuda a sentirte mejor , pero también resuelve los problemas de cómo llegaste allí en primer lugar", declaró la pareja de Will Smith.

Sin embargo, esta no sería la primera que esta familia habla del consumo de drogas. Anteriormente, lo hicieron en 2021 durante un episodio de Real Table Talk , en el que la madre y su hijo protagonizaron un debate sobre cómo ciertas sustancias psicodélicas les ayudaban a tratar problemas de salud mental.

- Jaden Smith es actor, cantante e hijo del icónico Will Smith y Jada Pinkett, quien nació en Carolina, Estados Unidos, el 8 de julio de 1998.

- Su primer papel en la pantalla chica se dio en la serie All of us. Luego en 2006, gracias a la interpretación que realizó en el film que protagonizó junto a su padre, En busca de la felicidad, lo hizo acreedor del galardón MTV a mejor actor revelación.

- En 2010 fue la fecha en la que se estableció como actor de Hollywood, al hacer de aprendiz del famosos actor y experto en artes marciales Jackie Chan. Desde ese momento no ha parado de aparecer en la gran pantalla, siendo su última película EnterGañatic.