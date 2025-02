Anora, Cónclave y Emilia Pérez librarán la última batalla en los Oscar

Las películas Anora, The Brutalist, Cónclave y Emilia Pérez librarán su última batalla este domingo en la ceremonia de los Oscar tras una temporada de premios marcada por intensas campañas publicitarias y controversias que, en ciertos casos, han oscurecido el camino hacia la estatuilla dorada.

Los cuatro largometrajes compiten por el galardón más preciado de los premios de la Academia de Hollywood, el de mejor película, junto a Wicked, Nickel Boys, A Complete Unknown, The Substance, I'm Still Here y Dune: Part II.

Dos días antes de que estallaran los incendios de Los Ángeles que asolaron el hogar de Hollywood durante tres semanas, los Globos de Oro inauguraron el 5 de enero la temporada coronando a The Brutalist de Brady Corbet , como la mejor cinta de drama y al arcomusical Emilia Pérez, de Jacques Audiard, como la mejor comedia o musical.

El camino de éxito de ambas películas parecía trazado cuando Emilia Pérez , que versa sobre la transición a mujer de un narcotraficante mexicano , se alzó como la más nominada de los premios de la Academia de Hollywood , con 13 candidaturas.

The Brutalist , que sigue a un arquitecto húngaro que tras escapar de los horrores de la II Guerra Mundial establece su carrera en EE.UU. UU. , acumuló diez.

Durante la campaña de promoción, las dos cintas se vieron empañadas por polémicas. La de Corbet fue criticada por el uso de la inteligencia artificial (IA) en las voces de Adrien Brody y Felicity Jones para conseguir un acento húngaro más fiel, y el resurgimiento de unos tuits en los que la protagonista de Emilia Pérez, Karla Sofía Gastón, hacía comentarios racistas y xenófobos, generaban una de las controversias más fuertes del ciclo.

Pese a ello, la cinta de Audiard se llevó el premio a mejor película en lengua no inglesa en los BAFTA y en los Critics Choice Awards, mientras que The Brutalist consiguió la de mejor dirección para Corbet en los galardones británicos y el de mejor actor para Brody en los de los críticos.

