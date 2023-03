Hace un par de años posiblemente el nombre Ana de Armas no te hubiera sonado familiar, pero en la actualidad es una de las favoritas para llevarse a casa la estatuilla de los premios Óscar este domingo 12 de marzo.

En el 2014, con sueños mucho más grandes, decidió mudarse a Los Angeles, California, a pesar de no saber bien el idioma inglés, pero esto nunca fue un impedimento para la actriz cubana porque obtuvo de manera inmediata un sinnúmero de oportunidades laborales.

"Entre navajas y secretos" fue un gran reto para de Armas, quien no se consideraba una actriz cómica. Una película llena de actores con una gran trayectoria como Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans y Christopher Plummer , pero aún así, Ana consiguió destacar como María, la joven extranjera indocumentada que salió victoriosa entre la familia adinerada. Este papel le brindó su primera nominación a los Globos de Oro.

De Armas, quien encabeza la lista de "Las 25 más poderosas" de People en Español, reveló que no tenía mucho conocimiento sobre Marilyn antes de interpretarla.

“De Marilyn sabía realmente poco. Crecí viendo a Marilyn pero no era consciente. Lo que sabía de ella eran sus películas y ella como actriz, pero no conocía mucho de su vida y del período en que vivió ella en Hollywood y de la industria, de cómo funcionaban las cosas en aquel momento y las cosas a las que tuvo que enfrentarse, sobreponerse, a nivel de carrera y a nivel personal. Fue el mayor aprendizaje que tuve durante el proceso de investigación de la película. A mí estudiarla y aprender de ella me dio mucha empatía; sentí mucha empatía por ella y por las actrices de aquella época, y por las actrices en general porque muchas de las cosas que pasaban en aquella época siguen pasando ahora”, expresó.