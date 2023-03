View this post on Instagram

Aunque Lady Gaga no interpretará Hold my hand , tema central de la banda de sonido de Top Gun: Maverick , la Academia ya confirmó la intervención musical de Rihanna con la canción Lift me up de la película Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor película

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Mejor director

Martin McDonagh, por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Todo a la vez en todas partes

Todd Field, por TÁR

Steven Spielberg, por Los Fabelman

Ruben Östlund, por El triángulo de la tristeza

Mejor actriz

Cate Blanchett, por TÁR

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Yeoh, por Todo a la vez en todas partes

Michelle Williams, por Los Fabelman

Mejor actor

Brendan Fraser, por The Whale

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin

Paul Mescal, en Aftersun

Bill Nighy, por Living

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes

Kerry Condon, por Almas en pena de Inisherin

Hong Chau, por The Whale

Stephanie Hsu, por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes

Brian Tyree Henry, por Causeway

Judd Hirsh, por Los Fabelman

Brendan Gleeson, por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan, por Almas en pena de Inisherin

Mejor película extranjera

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Mejor canción original

Black Panther: Wakanda Forever, 'Lift Me Up' de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler

RRR, 'Naatu Naatu' de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj

Tell It Like a Woman, 'Applause' de Diane Warren

Top Gun Maverick, 'Hold my hand' de Lady Gaga

Todo a la vez en todas partes, 'This is a life' de David Byrne, Mitski y Son Lux

Mejor banda sonora

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena de Inisherin

Los Fabelman

Todo a la vez en todas partes

Mejor guión original

Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh

Todo a la vez en todas partes, de Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Los Fabelman, de Tony Kushner y Steven Spielberg

TÁR, Todd Field

El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund

Mejor documental

All that Breathes

All the Beatuy and the Bloodsheed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Mejor cortometraje documental

Los susurros de los elefantes

Haulout

¿Cómo medir un año?

El efecto Marta Mitchell

Stranger at the Gate

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: El último deseo

The Sea Beast

Red

Mejor maquillaje y vestuario

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor edición

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

TAR

Top Gun: Maverick

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Elvis

Empire of Light

TÁR

Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Este domingo 12 de marzo a partir de las 8PM, disfruta el minuto a minuto de la 95ª edición de los premios de la Academia en Ecuavisa.com.