El actor Tom Welling de Smallville fue arrestado: su mugshot se viraliza

El intérprete reconocido por su papel de Clark Kent en la serie, también ha participado en películas como Draft Day y Cheaper By The Dozen, y en la serie Lucifer, fue liberado horas después y deberá comparecer ante el tribunal el 11 de mayo. Hasta el momento, sus representantes no han emitido declaraciones al respecto. La noticia fue dada a conocer por TMZ.

Welling fue detenido en el estacionamiento de Arby's de la mano de varios agentes del departamento de la policía de Yreka, en California, confirmó la oficina del sheriff al medio The New York Post. Fue señalado de un delito, y la fotografía tomada después de que identificaran alcohol en su sangre en un nivel igual o superior a 0.08% se hizo viral.