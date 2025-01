El actor Francisco San Martín, de Jane the Virgin, fue hallado muerto en su residencia en Los Ángeles

Francisco San Martín, actor de origen español que participó en series como Jane the Virgin (Jane, la virgen), fue hallado sin vida en su hogar de Los Ángeles el pasado 16 de enero. La noticia acaba de hacerse pública en medios europeos después de que la Oficina del Forense del Condado de L.A. haya confirmado la triste razón de su deceso.

El artista de 39 años falleció debido a un suicidio, ligado a un ahorcamiento, dicen los informes.

San Martín, oriundo de la isla española Mallorca, forjó una carrera en Estados Unidos después de haber experimentado su infancia en Montana, aunque regresó años después a su país natal hasta, a los 25 años, establecerse de forma definitiva en California con el fin de desarrollar su carrera como actor.

En 2010, Francisco se dio a conocer en el ojo público después de participar en la telenovela Days of Our Lives, apareció en 59 episodios, y fue el inicio de su camino en el mundo de la televisión estadounidense, una industria compleja, competitiva, y con muchos altibajos de por medio.

Años después, en 2017, fue parte de una producción del mismo género The Bold and the Beautiful, hasta que ese mismo año arribó la oportunidad de ser parte de la conocida serie Jane the Virgin, en la que dio vida a Fabián Regalo del Cielo, elemento de la imaginativa del otro personaje, Rogelio de la Vega.