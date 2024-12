Con 51 años , Frank , que no es más que un apodo para José Francisco Bonilla , es considerado todo un veterano de la televisión . Destaca que uno de los momentos más felices de su infancia fue andar en bicicleta , algo que él recuerda con cariño.

A pesar de haber trabajado en televisión y en teatro, cuando se le preguntó si prefería alguno de los dos, decidió optar por el cine. Su película favorita es Fight Club (El club de la pelea).

Bonilla se define como un hombre realista, pero al que le gusta cumplir sueños. Si se ganara la lotería, Frank no dudó en responder con franqueza: “haría de cuenta que no me gané nada e invertiría todo el premio”.