El actor Aaron Taylor ¿podría ser el nuevo James Bond?

En septiembre del 2021, se estrenó la película de 007, No Time To Die , donde Daniel Craig actúo por última vez como James Bond . Muchos usuarios han llenado sus redes sociales sobre la duda de quién será el nuevo 007 .

Se cree que Aaron Taylor- Johnson se sumó a la lista de los actores que podría tomar este papel. Una fuente cercana al tema, habló con el medio E! News, mencionando que los productores no han enviado la propuesta del personaje de James Bond a Taylor, sin embargo, no significa que no estaría en la mira.

No solo Aaron Taylor es candidato, otros actores que podrían dar vida al agente secreto, sería entre Henry Cavill y Theo James.