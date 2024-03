El 2023 no fue el mejor año para Marvel Studios. Los estrenos de Ant-Man y The Marvels no tuvieron éxito en taquilla y las series de Disney+ contaron con malas crítica, así que los directivos están a la expectativa de lo que sucederá con Deadpool & Wolverine e incluso tendrían una gran sorpresa para los fanáticos del cine de superhéroes.

Ryan Reynolds regresa a la pantalla grande con este icónico personaje, esta vez, de la mano de Hugh Jackman, quien da vida nuevamente a Wolverine, el ídolo de Wade Wilson, pero Kevin Feige contaría con un as bajo la manga: el ingreso de Henry Cavill al MCU.

