Henry Cavill le dice adiós a su papel de Superman, debido a que DC Studios le habría puesto un interesante y nuevo reemplazo. Luego de varias audiciones, David Corenswet fue el elegido como el protagonista de Superman.

Durante las pruebas actores David tuvo enfrentarse a los talentosos Nicholas Hoult y Tom Brittney para poder darle vida al periodista, Clark Kent. Como es de conocimiento público, este film forma parte del capítulo Dioses y Monstruos, el primero de la era de James Gunn y Peter Safran en el estudio.

¿Quién es David Corenswet?

Es un actor y guionista estadounidense, reconocido por interpretar a River Barkley en la serie The Politician del gigante del streaming, Netflix. También ha hecho apariciones en proyectos como House of Cards, We Own This city.

- Nombre completo: David Packard Corenswet. - Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1993. - Edad: 29 años. - Lugar de nacimiento: Filadelfia, Estados Unidos. - Signo zodiacal: Cáncer.

Ama su trabajo, pero odia audicionar

Años atrás, en una entrevista concedida al medio de comunicación norteamericano The New York Times, el actor explicó que ama el mundo de la actuación. Sin embargo, reveló que no disfrutaba el proceso de las audiciones.

“Realmente puede convertirse en una experiencia terrible porque es mucho rechazo (...) Ni siquiera solo rechazo. La mayoría de las veces nunca escuchas nada”, exclamó.

De igual manera, en 2019, en un diálogo con Entertainment Weekly, confesó que su mayor objetivo como intérprete era llegar a darle vida a Superman, algo que después de cuatro años es una realidad: "Me encantaría ver a alguien hacer un retroceso optimista. Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista"

A lo largo de su camino en el ámbito actoral ha formado parte de producciones icónicos del reconocido Ryan Murphy, con quien ha realizado 3 colaboraciones.

- The Politician (2019). - Hollywood (2020). - Look Both Ways (2022).