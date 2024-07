La actriz Shannen Doherty predijo su muerte: la petición sobre los invitados a su velorio

Doherty tenía una lista de individuos que no quería en su velorio, "hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí", explicó, "no los quiero allí porque sus razones para presentarse no son necesariamente las mejores".

Estos nombres en realidad no se sentirían enlazados con Shannen, pero se hubiesen presentado al lugar, "en realidad no les agrado y tienen sus razones, y es bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral".

De hecho, la revista People afirma que la artista empezó los procesos "para dejar todo en orden" antes de su fallecimiento, "decidió vender y regalar sus pertenencias y no le dejó ninguna carga a su madre Rose Elizabeth, quien recibió el dinero recaudado para que lo disfrute y tenga una mejor calidad de vida", establecieron, insinuando así, que la actriz habría precedido su muerte.