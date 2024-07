Después de que la madre de Gala Montes, actriz y cantante mexicana, acusara a su propia hija de abandonarla, botarla de su hogar, y no apoyarla, el nombre de la joven de 23 años no deja de aparecer en medios mexicanos. ¡Margot Robbie está embarazada! La actriz espera su primer hijo, según People Es por ello que la intérprete se vio obligada a llevar a cabo una transmisión en sus redes sociales, "me siento muy mal, hoy es un día muy difícil para mí, como todos los meses anteriores, no he tenido un día que no sea difícil, mis dosis de ansiolíticos han subido por mi mamá", declaró.

Imagen de archivo de Gala Montes (izquierda) y Gala Montes junto a su madre, Crista (derecha). ( )

"He estado tomando más ansiolíticos de lo normal porque no puedo, si yo dejo que mi mente siga... mi mente va muy rápido, entonces necesito como apaciguarla y la ansiedad luego me lleva a la depresión y no quiero caer", expresó en sus redes sociales. La actriz Kate del Castillo rompió el silencio sobre la enfermedad incurable que padece: "Tenía que gatear para ir al baño" Según lo dicho por Montes, después de haber confesado que es bisexual a su público, su madre es "homofóbica" y no acepta que la intérprete viva su sexualidad, "soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera".

Gala Montes y Crista Montes en una imagen de archivo. ( )